У Вірменії висадився десант російських депутатів

Протягом консультацій обговорювалися питання розвитку вірмено-російських відносин

Національні збори Вірменії відвідали депутати Державної думи Федеральних зборів РФ. У п’ятницю, 27 квітня російських парламентаріїв прийняв спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян. У той же день з головою постійного комітету Держдуми Федеральних зборів РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонідом



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Протягом консультацій обговорювалися питання розвитку вірмено-російських відносин

Національні збори Вірменії відвідали депутати Державної думи Федеральних зборів РФ. У п’ятницю, 27 квітня російських парламентаріїв прийняв спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян.

У той же день з головою постійного комітету Держдуми Федеральних зборів РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонідом Калашниковим зустрівся голова постійного комітету із зовнішніх відносин парламенту Вірменії Армен Ашотян і члени комітету. Відбулася також зустріч співголів міжпарламентської комісії Росії та Вірменії Арташеса Гегамяна і Миколи Рижкова і членів комісії.

Сьогодні члени російської делегації зустрілися з членами парламентських фракцій парламенту Вірменії.

Як повідомляє прес-служба парламенту Вірменії, протягом дводенних консультацій обговорювалися питання, що стосуються розвитку вірмено-російських союзницьких відносин, подальшої діяльності Міжпарламентської комісії та майбутніх планів. Обговорювалася також ситуація в Вірменії, наголошено на важливості врегулювання ситуації в рамках Конституції і законодавства країни - в ім'я стабільності і безпеки країни і благополуччя її народу.

Нагадаємо, фракція владної Республіканської партії Вірменії (РПА) не буде висувати кандидата в прем’єр-міністри, голосування за призначення якого має відбутися в парламенті країни 1 травня.

Джерело: Радіо Свобода