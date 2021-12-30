Патріарх Кирило знайшов як помститися Александрійському патріарху за підтримку ПЦУ

Російська православна церква створила екзархат у Африці

Священний синод Російської православної церкви (РПЦ) прийняв до РПЦ частину кліру Александрійського патріархату і оголосив про створення екзархату в Африці. Про це ідеться у рішенні Синоду, опублікованому на офіційному сайті РПЦ.

Це рішення було викликано позицією патріарха Александрійського і всієї Африки Феодора II, який визнав Українську православну церкву/Православну церкву України (УПЦ/ПЦУ). За інформацією Російської церкви, до патріарха Кирила звернулася частина кліру Александрійського патріархату, яка висловила «незгоду позиції патріарха Александрійського» і попросила прийняти їх до лона Російської православної церкви.

Це сталося «внаслідок ухилення в розкол патріарха Александрійського Феодора II, згадування ним під час Божественної літургії 8 листопада 2019 р. голови так званої «Православної церкви України» серед предстоятелів автокефальних Церков, визнання згаданого розкольницького угруповання та співслужіння з його главою 13 серпня 2021 р.», – ідеться в повідомленні РПЦ.

Як заявляє РПЦ, є не менше 100 парафій Александрійського патріархату на чолі з ієрархами, які зголосилися перейти до Російської православної церкви. «Багато хто з них звернувся з відповідним проханням на адресу Патріарха Кирила ще у 2019 році, після визнання Предстоятелем Александрійської православної церкви ПЦУ», – ідеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у листопаді 2019 року Патріарх Московський Кирило припинив згадування Александрійського патріарха Феодора ІІ. Було зазначено, що рішення прийнято після того, як патріарх Феодор ІІ під час літургії у п'ятницю згадав митрополита Епіфанія як предстоятеля УПЦ/ПЦУ. В РПЦ заявили, що «цей вчинок унеможливлює згадування очільника Александрійської церкви з боку патріарха Кирила».

Нагадаємо, 8 листопада 2019 року глава Александрійського патріархату Феодор II вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.