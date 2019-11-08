Олександрійський патріархат визнав Православну церкву України



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Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ

Олександрійська церква має у диптихах друге після Вселенського патріархату місце

Глава Олекандрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія. Про це повідомив речник Київської митрополії Євстратій Зоря.

«Сьогодні, 8 листопада, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України», - написав він.

Він додав, що достовірність інформації підтверджено з двох інформованих джерел. Пізніше очікується офіційне повідомлення.

«Таким чином Олександрійський патріархат долучився до числа церков, які визнають автокефалію Православної церкви України. Як відомо, Олександрійська церква має у диптихах друге після Вселенського патріархату місце», - зазначив Зоря.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.