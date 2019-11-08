Патріарх Кирило «покарав» Олександрійського патріарха, бо той визнав Епіфанія



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Патріарх Кирило та президент РФ Володимир Путін

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор Другий під час літургії в п'ятницю згадав митрополита Епіфанія як предстоятеля ПЦУ

Патріарх Московський і Всієї Русі Кирило припиняє поминання Олександрійського патріарха.

Про це повідомили в Російській православній церкві.

Зазначається, що рішення прийнято після того, як Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор Другий під час літургії в п'ятницю згадав митрополита Епіфанія як предстоятеля ПЦУ.

В РПЦ заявили, що «цей вчинок унеможливлює поминання Олександрійського патріарха патріархом Кирилом».

Нагадаємо, глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

У свою чергу голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук розкритикував заяву міністра культури Володимира Бородянського.

Він вважає, що команда президента Володимира Зеленського продовжує політику п’ятого президента Петра Порошенка щодо церкви.