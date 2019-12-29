Пенсіонерки в РФ підпільно запустили покинутий горілчаний завод і заробили 25 млн рублів



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Пенсіонерки найняли на роботу місцевих жителів, які не знали, що жінки організували виробництво алкоголю незаконно Фото ілюстративне

З листопада 2017 по березень 2018 року три пенсіонерки організували виготовлення на заводі понад 40 тисяч пляшок горілки

Прокуратура Челябінської області РФ направила на розгляд суду кримінальну справу стосовно трьох місцевих жительок, які запустили підпільне виробництво алкоголю на покинутому лікеро-горілчаному заводі в Верхньоуральську.

За інформацією місцевого видання Ura.ru, фігурантки кримінальної справи - три пенсіонерки. З листопада 2017 по березень 2018 року вони виготовили на заводі понад 40 тисяч пляшок горілки, вартість якої оцінюють на загальну суму понад 7,1 мільйона рублів. Випуск ще 90 тисяч пляшок на 18,5 млн зірвала поліція.

За підрахунками правоохоронців, всього за час нелегального виробництва пенсіонерки встигли заробити понад 25 мільйонів рублів.

Жінок звинувачують у незаконному виробництві та зберіганні немаркованої алкогольної продукції, використанні для маркування алкоголю завідомо підроблених федеральних спеціальних марок, а також використанні чужого товарного знака.

Лікеро-горілчаний завод в Верхньоуральську працював з 2001 по 2016 рік. Потім підприємство законсервували, але обладнання, що залишилося на заводі, було справним. Пенсіонерки найняли на роботу місцевих жителів. За інформацією прокуратури, вони не знали, що жінки організували виробництво незаконно.