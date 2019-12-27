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    На Київщині чоловіки отруїлися сурогатом алкоголю: один помер

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    <p>Поліція виявила у 71-річної пенсіонерки-&laquo;шинкарки&raquo; скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною</p> - На Київщині чоловіки отруїлися сурогатом алкоголю: один помер

    Поліція виявила у 71-річної пенсіонерки-«шинкарки» скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною

    Фото: Нацполіція

    Лікарям не вдалося врятувати життя 45-річному чоловіку

    У селі Поправка Білоцерківського району двоє чоловіків отруїлися сурогатом алкоголю, придбаним у пенсіонерки. Один із чоловіків помер у кареті швидкої допомоги.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «До поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в кареті швидкої допомоги були проведені реанімаційні заходи 45-річному чоловіку, однак медикам не вдалося врятувати йому життя. На місце події прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції», - йдеться в повідомленні.

    Поліцейські встановили, що напередодні ввечері за роботу з найманими працівниками господар розплатився грошима. Після чого один з них придбав алкоголь у шинкарки, яка проживає у селі Поправка.

    Вранці власник новобудови знайшов двох чоловіків з ознаками отруєння і викликав швидку допомогу. Одному з чоловіків медикам не вдалося врятувати життя. Іншого робочого, 58-річного чоловіка, у тяжкому стані доправлено до реанімаційного відділення.

    Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання 71-річної пенсіонерки, де виявили та вилучили скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною.

    Вилучені речові докази упаковано до спеціального пакету та направлено на проведення експертизи в Києві.

    Тіло померлого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

    За даним фактом слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1  ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.  

    Національна поліція України кримінал алкоголь смерть Київщина чоловік
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