На Київщині чоловіки отруїлися сурогатом алкоголю: один помер



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Поліція виявила у 71-річної пенсіонерки-«шинкарки» скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною Фото: Нацполіція

Лікарям не вдалося врятувати життя 45-річному чоловіку

У селі Поправка Білоцерківського району двоє чоловіків отруїлися сурогатом алкоголю, придбаним у пенсіонерки. Один із чоловіків помер у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«До поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в кареті швидкої допомоги були проведені реанімаційні заходи 45-річному чоловіку, однак медикам не вдалося врятувати йому життя. На місце події прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері за роботу з найманими працівниками господар розплатився грошима. Після чого один з них придбав алкоголь у шинкарки, яка проживає у селі Поправка.

Вранці власник новобудови знайшов двох чоловіків з ознаками отруєння і викликав швидку допомогу. Одному з чоловіків медикам не вдалося врятувати життя. Іншого робочого, 58-річного чоловіка, у тяжкому стані доправлено до реанімаційного відділення.

Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання 71-річної пенсіонерки, де виявили та вилучили скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною.

Вилучені речові докази упаковано до спеціального пакету та направлено на проведення експертизи в Києві.

Тіло померлого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За даним фактом слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.