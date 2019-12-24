Посеред Кременчука лежали без свідомості п'яні 13-річні дівчатка



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Правоохоронці шукають місце, де школяркам продали алкоголь

Підлітків знайшла поліція, їх госпіталізували у важкому стані

Двох школярок виявили лежачими посеред вулиці без свідомості в Кременчуці Полтавської області. Про це повідомила пресслужба місцевої патрульної поліції у вівторок, 24 грудня.

«Близько 13 години, патрулюючи вулицю Вадима Пугачова, інспектори патрульної поліції помітили, як прямо посеред дороги двоє невідомих дівчат лежать без свідомості. Поліцейські зробили їм домедичну допомогу і викликали швидку», - сказано в повідомленні.

У соцмережах свідки події написали, що дівчаткам по 13 років. Спочатку вони припустили, що школярки знаходяться під дією наркотичних речовин.

Попередній діагноз, який дівчаткам поставили в лікарні, - алкогольна інтоксикація. До медиків вони потрапили в тяжкому стані, проте наразі життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Тепер поліція розшукує батьків дівчаток, а також встановлює, де підлітки придбали алкоголь, адже в Україні продавати спиртне дозволено тільки особам, які досягли 18 років.