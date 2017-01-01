Переговори про формування великої коаліції в ФРН можуть початися лише в січні

Лише 36% соціал-демократів підтримує велику коаліцію із ХДС/ХСС

Юлія Кльокнер, яка є заступником голови Християнсько-демократичного союзу, заявила про те, що переговори про формування великої коаліції разом із СДПН можуть початися лише в січні 2018 року. Дану заяву вона зробила телеканалу ARD. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] За словами представниці ХДС ретельність в



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Голова ХСС Хорст Зеегоферта канцлер Німеччини Анґела Меркель

Лише 36% соціал-демократів підтримує велику коаліцію із ХДС/ХСС

Юлія Кльокнер, яка є заступником голови Християнсько-демократичного союзу, заявила про те, що переговори про формування великої коаліції разом із СДПН можуть початися лише в січні 2018 року. Дану заяву вона зробила телеканалу ARD. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами представниці ХДС ретельність в переговорах є більшим пріоритетом чим швидкість. Окрім того Кльокнер звернулася до соціал-демократів із проханням не ставити «червоні лінії» по важливим питанням внутрішньої і зовнішньої політики таким чином, що вони ускладнили б переговори по формуванню великої коаліції.

В той самий час представники СДПН вимагають менш формалізованої коаліції і пропонують підтримувати ХДС/ХСС по окремим питанням під час голосувань в рамках діяльності уряду меншості. Мартін Шульц пообіцяв однопартійцям, що будь-яка угода із ХДС/ХСС по формуванню уряду буде винесена на голосування членів партії для остаточного схвалення. Лише 36% соціал-демократів підтримують повторення великої коаліції 2005-2009 і 2013-2017 років, в той час як 48% готові підтримати уряд меншості.