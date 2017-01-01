Більшість жителів Німеччини підтримують створення «великої коаліції»

Попередні консультації про формування коаліції «Ямайка» провалилися

Більше половини жителів Німеччини (52 відсотки) виступають за те, щоб була сформована «велика коаліція». Про це свідчать результати опитування, яке було проведене інститутом Emnid на замовлення видання Bild am Sonntag, повідомляється в неділю, 26 листопада. Раніше було оголошено, що попередні консультації про формування коаліції



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Попередні консультації про формування коаліції «Ямайка» провалилися

Більше половини жителів Німеччини (52 відсотки) виступають за те, щоб була сформована «велика коаліція». Про це свідчать результати опитування, яке було проведене інститутом Emnid на замовлення видання Bild am Sonntag, повідомляється в неділю, 26 листопада.

Раніше було оголошено, що попередні консультації про формування коаліції «Ямайка» між трьома партіями - блоком ХДС / ХСС Ангели Меркель, Вільною демократичною партією (ВДП) і «зеленими» провалилися.

Відразу після виборів у вересні Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виключила можливість участі у «великої коаліції» з ХДС / ХСС, оголосивши про перехід в опозицію. Але зараз голова СДПН Мартін Шульц, який раніше виступав за проведення позачергових виборів в бундестаг, заявив, що рішення про участь соціал-демократів в урядовій коаліції повинно бути прийнято за підсумками внутріпартійного голосування.

На виборах 24 вересня блок ХДС / ХСС набрав 33 відсотки, Соціал-демократична партія Німеччини - 20,5 відсотка, ВДП - 10,7 відсотка, Ліва партія - 9,2 відсотка, «зелені» - 8,9 відсотка, правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» - 12,6 відсотка.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила свою позицію щодо повторного проведення виборів до Бундестагу.

Нагадаємо, глава відомства федеральної канцлерки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що у політичних партій є три тижні, аби визначити, чи зможуть вони сформувати стабільний уряд і витягнути Німеччину з політичного глухого кута.

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Джерело: Deutsche Welle