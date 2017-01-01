У парламенті Німеччини заборонили гаджети під час засідань

Голова Бундестагу закликав до «стриманого» використання телефонів та планшетів під час парламентських дискусій

Новообраний голова Бундестагу 75-річний Вольфганг Шойбле розіслав усім депутатам нового скликання лист із забороною використання гаджетів під час пленарних засідань. На його думку, «використання приладів для фотографування, написання твітів або поширення повідомлень про хід пленарного засідання» є «недоречним, а тому



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Вольфганг Шойбле

Голова Бундестагу закликав до «стриманого» використання телефонів та планшетів під час парламентських дискусій

Новообраний голова Бундестагу 75-річний Вольфганг Шойбле розіслав усім депутатам нового скликання лист із забороною використання гаджетів під час пленарних засідань.

На його думку, «використання приладів для фотографування, написання твітів або поширення повідомлень про хід пленарного засідання» є «недоречним, а тому небажаним».

Голова Бундестагу, який раніше очолював німецьке міністерство фінансів, також закликав до «стриманого» використання мобільних телефонів та планшетів під час парламентських дискусій.

У відповідь користувачі соцмереж вибухнули обуренням. В інтернеті лист Шойбле назвали «забороною на Twitter» і пригадали йому кожне фото з телефоном в руках у залі засідань Бундестагу. Особливо активно його тролили за випадок 5-річної давнини, коли журналісти помітили, як тодішній очільник мінфіну Німеччини захоплено грає на планшеті в судоку під час обговорення в Бундестазі фінансової допомоги Греції.

На думку інших, правильне використання соціальних медіа - це «медійний символ прозорості, як і скляний купол Рейхстагу».

Нагадаємо, глава відомства федеральної канцлерки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що у політичних партій є три тижні, аби визначити, чи зможуть вони сформувати стабільний уряд і витягнути Німеччину з політичного глухого кута.

Джерело: Deutsche Welle