«Переможе Україна! І слава, і воля». Депутатка хоче переписати Гімн України

Людмила Буймістер вважає: настав час нових героїв і нових символів

Народна депутатка Людмила Буймістер виступила з ініціативою внести зміни до Державного Гімну України, текст якого у 1862 року написав український поет Павло Чубинський. Відповідний законопроєкт 14 березня зареєстровано у Раді, передає «Главком».

На думку парламентарки, варто переписати перший куплет гімну. Замість «Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля…» пропонується такий варіант: «Переможе Україна! І слава, і воля, Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля…».

«Сьогодні ми бачимо нову Україну! Для всього світу нація українців стала символом героїзму, патріотизму, єднання та перемоги. Настав час нових героїв, нових символів, нових перемог, усвідомлення своєї унікальності та незламності… Нова редакція перших двох рядків Державного Гімну якнайкраще показуватиме те, за що бориться і заради чого живе вся єдина Україна з 24 лютого 2022 року», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний Гімн України», затвердивши його текст. Музичну редакцію парламент затвердив ще 15 січня 1992 року - на слова пісні «Ще не вмерла Україна» Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького.

Як повідомляв «Главком», співак Олег Винник на своєму каналі в YouTube презентував пісню «Буде жити Україна».

«Ви просили у мене переможну пісню. Я також цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе! Візьми від мене слова підтримки у вигляді кавер-версії на переможну музику гімну України. У кожне серце, що обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва! Українець не може без пісні! Українець не може без волі! З нами Бог! Об'єднуймося!», – написав артист, репрезентуючи композицію.

Раніше мешканець Харкова записав реп, присвячений президенту України.