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    Олег Винник заспівав гімн України у новій обробці (відео)

    Олег Винник: З нами Бог! Об'єднуймося! - Олег Винник заспівав гімн України у новій обробці (відео)
    Олег Винник: З нами Бог! Об'єднуймося!
    Фото: ФБ Винника

    Олег Винник презентував пісенну молитву

    Співак Олег Винник на своєму каналі у YouTube презентував пісню «Буде жити Україна».

    «Ви просили у мене переможну пісню. Я також цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе! Візьми від мене слова підтримки у вигляді кавер-версії на переможну музику гімну України. У кожне серце, що обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва! Українець не може без пісні! Українець не може без волі! З нами Бог! Об'єднуймося!», – написав артист, репрезентуючи композицію.

    Раніше мешканець Харкова записав реп, присвячений президенту України.

    Нагадаємо, Настя Каменських випустила нову пісню, яку присвятила війні в Україні. Слова пісні написав чоловік та продюсер співачки Потап. У пісні «Я – Україна» Настя Каменських заспівала про те, що ворожі кулі ранять нашу країну, але не зможуть здолати українців.

    Теги: війна Україна Олег Винник артист
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    Олег Винник заспівав гімн України у новій обробці (відео)