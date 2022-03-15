Олег Винник заспівав гімн України у новій обробці (відео)

Олег Винник презентував пісенну молитву

Співак Олег Винник на своєму каналі у YouTube презентував пісню «Буде жити Україна».

«Ви просили у мене переможну пісню. Я також цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе! Візьми від мене слова підтримки у вигляді кавер-версії на переможну музику гімну України. У кожне серце, що обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва! Українець не може без пісні! Українець не може без волі! З нами Бог! Об'єднуймося!», – написав артист, репрезентуючи композицію.

Раніше мешканець Харкова записав реп, присвячений президенту України.

Нагадаємо, Настя Каменських випустила нову пісню, яку присвятила війні в Україні. Слова пісні написав чоловік та продюсер співачки Потап. У пісні «Я – Україна» Настя Каменських заспівала про те, що ворожі кулі ранять нашу країну, але не зможуть здолати українців.