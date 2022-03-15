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    «Зберігай світло, Вова»: Зеленському присвятили пісню (відео)

    Президент України став героєм народної творчості - «Зберігай світло, Вова»: Зеленському присвятили пісню (відео)
    Президент України став героєм народної творчості
    фото: Офіс президента

    Триває 20 доба повномасштабної війни Росії проти України.

    Мешканець Харкова записав реп, присвячений президенту України.

    Вова, привіт

    Знаю, в тебе часу нема

    але все ж напишу

    Я у Харкові зараз

    тому вибач, якщо на фоні почуєш шум

    У пісні виконавець визнає, що ніколи не цікавився творчістю Зеленського, але зараз високо цінує його роботу.

    Нагадаємо, Настя Каменських випустила нову пісню, яку присвятила війні в Україні. Слова пісні написав чоловік та продюсер співачки Потап.

    У пісні «Я – Україна» Настя Каменських заспівала про те, що ворожі кулі ранять нашу країну, але не зможуть здолати українців.

    Раніше повідомлялось, що представники Литви на Євробаченні-2006 гурт LT United переробили свою конкурсну пісню на You Are The Winners для України, а також вказали напрям руху російському воєнному кораблю.

    Теги: українці Володимир Зеленський пісня
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    «Зберігай світло, Вова»: Зеленському присвятили пісню (відео)