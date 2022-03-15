«Зберігай світло, Вова»: Зеленському присвятили пісню (відео)
Триває 20 доба повномасштабної війни Росії проти України.
Мешканець Харкова записав реп, присвячений президенту України.
Вова, привіт
Знаю, в тебе часу нема
але все ж напишу
Я у Харкові зараз
тому вибач, якщо на фоні почуєш шум
У пісні виконавець визнає, що ніколи не цікавився творчістю Зеленського, але зараз високо цінує його роботу.
Нагадаємо, Настя Каменських випустила нову пісню, яку присвятила війні в Україні. Слова пісні написав чоловік та продюсер співачки Потап.
У пісні «Я – Україна» Настя Каменських заспівала про те, що ворожі кулі ранять нашу країну, але не зможуть здолати українців.
Раніше повідомлялось, що представники Литви на Євробаченні-2006 гурт LT United переробили свою конкурсну пісню на You Are The Winners для України, а також вказали напрям руху російському воєнному кораблю.