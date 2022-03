«Зберігай світло, Вова»: Зеленському присвятили пісню (відео)

Триває 20 доба повномасштабної війни Росії проти України.

Мешканець Харкова записав реп, присвячений президенту України.

Вова, привіт

Знаю, в тебе часу нема

але все ж напишу

Я у Харкові зараз

тому вибач, якщо на фоні почуєш шум

У пісні виконавець визнає, що ніколи не цікавився творчістю Зеленського, але зараз високо цінує його роботу.

Нагадаємо, Настя Каменських випустила нову пісню, яку присвятила війні в Україні. Слова пісні написав чоловік та продюсер співачки Потап.

У пісні «Я – Україна» Настя Каменських заспівала про те, що ворожі кулі ранять нашу країну, але не зможуть здолати українців.

Раніше повідомлялось, що представники Литви на Євробаченні-2006 гурт LT United переробили свою конкурсну пісню на You Are The Winners для України, а також вказали напрям руху російському воєнному кораблю.