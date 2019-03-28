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    Перепустки для перетину лінії розмежування почали видавати без терміну дії

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    Перепустки для перетину лінії розмежування почали видавати без терміну дії
    Фото: dpsu.gov.ua

    Заяви, які будуть подані з 28 березня 2019 року, набувають терміну дії «без обмеження терміну дії».

    Служба безпеки України почала видавати дозволи на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими районами Донецької і Луганської областей без терміну дії. Раніше всі дозволи діяли один рік.

    Зміни в правилах вказані на сайті Реєстру дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.

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    «Заяви, які будуть подані з 28 березня 2019 року, набувають терміну дії «без обмеження терміну дії». Заяви, які переподаються з 28 березня року, набувають терміну дії «без обмеження терміну дії», - сказано на сайті.

    Водночас заяви, подані й оброблені до 28 березня 2019 року, будуть діяти протягом одного року. Після закінчення цього терміну їх можна буде переподати без обмеження терміну дії.

    Як повідомлялось, з 1 березня всі контрольні пункти в`їзду-виїзду на лінії розмежування перейшли на весняний період роботи, через що встановлюється новий графік роботи. Зокрема, контрольно-пропускні операції осіб та транспортних засобів будуть здійснюватись щоденно з 07.00 до 18.30. Таким чином, час роботи КПВВ збільшується, оскільки у зимовий період контрольні пункти працювали з 8.00 до 17.00.

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