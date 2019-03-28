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    Суспільство

    У ДПСУ радять виборцям окупованого Криму не повідомляти мету поїздки у материкову Україну

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    У Криму місце голосування змінили близько п&rsquo;ять тисяч осіб - У ДПСУ радять виборцям окупованого Криму не повідомляти мету поїздки у материкову Україну
    У Криму місце голосування змінили близько п’ять тисяч осіб

    Надавати російським прикордонникам якісь документи, що підтверджують бажання голосувати, - це практично акт самогубства, - голова ДПСУ

    Жителям тимчасово окупованого Криму, які їхатимуть на підконтрольну територію України для голосування на виборах, не варто повідомляти про мету своєї поїздки на адмінмежі. Про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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    «Якщо перепони будуть, то тільки з боку країни-окупанта. Надавати їм (російським прикордонникам – ред.) якісь документи, що підтверджують бажання голосувати, - це практично акт самогубства. Тому, звісно, у цьому випадку, рекомендація не повідомляти мету своєї поїздки або повідомляти іншу мету», - зазначив Слободян.

    На питання, чи існують ризики, що окупаційна влада буде створювати штучні черги та затримувати громадян на адмінмежі з Кримом, Олег Слободян відповів: «Цілком можливо».

    Нагадаємо, у Криму місце голосування змінили близько п’ять тисяч осіб.

    Як повідомлялося, на КПВВ в Криму очікують штучні черги для недопущення місцевих жителів до участі у виборах.

    До слова, на вибори мають намір прийти 85% українців. 62% громадян України впевнені, що прийдуть на дільниці в день виборів президента. Ще 23% кажуть, що, «найімовірніше» візьмуть участь у голосуванні. 

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