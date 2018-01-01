На Вінниччині автомобіль влетів у «швидку»

У «швидкій» надавали допомогу постраждалим

Під Вінницею, біля села Сосонка, де сьогодні, 22 лютого, зіткнулось п'ять авто. Спочатку Citroen з польськими номерами в’їхав у дорожній знак. За ним на слизькій дорозі занесло «Рено» - авто влетіло у «ВАЗ», що виїжджав на перехрестя з другорядної дороги. «Мене також понесло і я здійснив зіткнення з



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У «швидкій» надавали допомогу постраждалим

Під Вінницею, біля села Сосонка, де сьогодні, 22 лютого, зіткнулось п'ять авто.

Спочатку Citroen з польськими номерами в’їхав у дорожній знак. За ним на слизькій дорозі занесло «Рено» - авто влетіло у «ВАЗ», що виїжджав на перехрестя з другорядної дороги.

«Мене також понесло і я здійснив зіткнення з Ладою», - каже водій «Рено» Ігор Бабій.

Учасники ДТП викликали «швидку», страховиків та поліцію.

У момент, коли в середині «швидкої» потерпілим надавали допомогу, а навколо зібрались люди, в автівку медиків та натовп на великій швидкості влетів «Мерседес». Водій «швидкої» – в реанімації – у нього серйозні переломи.

Загалом травмовано 9 людей. За словами медиків, у них переважно численні переломи та черевні травми.

«Забої нижніх кінцівок, забої живота, забої таза, тазових органів. Один з пацієнтів дуже тяжкий, комбінована тяжка травма, включаючи черепно-мозкову він без свідомості», - говорить завідувач реанімаційним відділенням Вінницької лікарні швидкої допомоги Юрій Сурсаєв.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху». Але кого притягнуть до відповідальності – ще не вирішили. З’ясовують - хто ж винен у ДТП.

Тим часом усі учасники ДТП нарікають на слизьку дорогу…

Джерело: vinnitsaok.com.ua