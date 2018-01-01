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    У США чоловік в'їхав на машині в лікарню

    У Коннектикуті чоловік намагався покінчити з собою, в'їхавши в будівлю лікарні
    У місті Мідлтаун (штат Коннектикут, США) чоловік навмисно в'їхав в будівлю лікарні, а потім спробував покінчити з собою. Про це повідомляє The Associated Press. Як повідомляється, в машині знаходилися ємності з пальним. Вхід у відділення інтенсивної терапії був серйозно пошкоджений, близько 50 осіб евакуювали у зв'язку з інцидентом. Водій,
    • Сьогодні, 02:22
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    У Коннектикуті чоловік намагався покінчити з собою, в'їхавши в будівлю лікарні

    У місті Мідлтаун (штат Коннектикут, США) чоловік навмисно в'їхав в будівлю лікарні, а потім спробував покінчити з собою.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Як повідомляється, в машині знаходилися ємності з пальним. Вхід у відділення інтенсивної терапії був серйозно пошкоджений, близько 50 осіб евакуювали у зв'язку з інцидентом.

    Водій, якому, імовірно, від 20 до 30 років, є місцевим жителем і раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Його ім'я не розголошується.

    Зазначено, що в даний час чоловік знаходиться в лікарні у важкому стані. Більше ніхто не постраждав.

    Також не уточнюється, якими мотивами міг керуватися водій. Влада не повідомляє, чи є у нього які-небудь зв'язки з терористичними угрупованнями. Його автомобіль оглянула група саперів.

    ДТП США водій автомобіль
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