У США чоловік в'їхав на машині в лікарню

У Коннектикуті чоловік намагався покінчити з собою, в'їхавши в будівлю лікарні

У місті Мідлтаун (штат Коннектикут, США) чоловік навмисно в'їхав в будівлю лікарні, а потім спробував покінчити з собою. Про це повідомляє The Associated Press. Як повідомляється, в машині знаходилися ємності з пальним. Вхід у відділення інтенсивної терапії був серйозно пошкоджений, близько 50 осіб евакуювали у зв'язку з інцидентом. Водій,



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У Коннектикуті чоловік намагався покінчити з собою, в'їхавши в будівлю лікарні

У місті Мідлтаун (штат Коннектикут, США) чоловік навмисно в'їхав в будівлю лікарні, а потім спробував покінчити з собою.

Про це повідомляє The Associated Press.

Як повідомляється, в машині знаходилися ємності з пальним. Вхід у відділення інтенсивної терапії був серйозно пошкоджений, близько 50 осіб евакуювали у зв'язку з інцидентом.

Водій, якому, імовірно, від 20 до 30 років, є місцевим жителем і раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Його ім'я не розголошується.

Зазначено, що в даний час чоловік знаходиться в лікарні у важкому стані. Більше ніхто не постраждав.

Також не уточнюється, якими мотивами міг керуватися водій. Влада не повідомляє, чи є у нього які-небудь зв'язки з терористичними угрупованнями. Його автомобіль оглянула група саперів.