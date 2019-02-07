Перевозили 2,5 тонни кокаїну: у Португалії заарештовано вісім українських моряків
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Судно Sea Scan 1 йшло під прапором Панами
Усіх підозрюваних взяли під варту на три місяці
Правоохоронці Португалії перехопили судно Sea Scan 1 під прапором Панами, на якому виявили партію кокаїну загальною вагою 2,5 тонни і вартістю 500 млн євро.
Про це повідомляє «Українська служба інформації» з посиланням на Фонд допомоги морякам Ассоль у середу, 6 лютого.
Судно було затримане в нейтральних водах - у 300 кілометрах від мису Святого Вікентія в провінції Алгарве. Серед членів екіпажу є вісім громадян України. Відомо, що п'ятеро з них одесити.
Усіх підозрюваних взяли під варту на три місяці. Вони забезпечені послугами адвоката і перекладача. Пізніше українських громадян зможе відвідати консул України.
До слова, нещодавно у Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, які перевозили 9,5 тонни кокаїну.