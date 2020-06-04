  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перезапуск мультфільму «Ну, постривай!». Новий образ Вовка потрапив у мережу (фото)

    • Розсилка
    Зображення &laquo;нового Вовка&raquo; вже висміяли у соцмережах, порівнявши його зовнішність із зовнішністю журналіста Юрія Дудя і головного героя фільму &laquo;Обличчя зі шрамом&raquo; Тоні Монтани - Перезапуск мультфільму «Ну, постривай!». Новий образ Вовка потрапив у мережу (фото)
    Зображення «нового Вовка» вже висміяли у соцмережах, порівнявши його зовнішність із зовнішністю журналіста Юрія Дудя і головного героя фільму «Обличчя зі шрамом» Тоні Монтани

    У «Союзмультфільмі» зазначили, що головних героїв «зроблять актуальними, зрозумілими сучасному поколінню»

    Студія «Союзмультфільм» створила новий образ Вовка для перезапуску мультсеріалу «Ну, постривай!». Зображення розіслали акторам, які брали участь в кастингу на озвучку персонажа, після чого його злили в мережу.

    Відзначається, що автори образу вибирали з 50 варіацій, включаючи 18 варіантів зачісок і чотирьох різних хвостів.

    Після публікації у «Союзмультфільмі» заявили, що потрапив в мережу образ Вовка не остаточний. «Оскільки новий мультсеріал буде не прямим продовженням популярної класичної версії, створеної режисером В'ячеславом Котьоночкіним, а перезапуском (ребутом), то творча група проєкту знаходиться в пошуку сучасного графічного стилю», - заявила прессекретар студії Марина Малигіна Telegram-каналу «Підйом».

    Зображення «нового Вовка» вже висміяли у соцмережах, порівнявши його зовнішність із зовнішністю журналіста Юрія Дудя і головного героя фільму «Обличчя зі шрамом» Тоні Монтани.

    У травні стало відомо, що прем'єра перезапуску «Ну, постривай!» може відбутися в кінці літа або на початку осені. Новий сезон буде складатися з 52 епізодів. Зазначалося, що головних героїв «зроблять актуальними, зрозумілими сучасному поколінню».

    У листопаді 2019 го глава «Союзмультфільму» Юліана Слащова пообіцяла, що в перезапуску також з'являться нові другорядні герої.

    телебачення культура тварини мультфільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ