Перезапуск мультфільму «Ну, постривай!». Новий образ Вовка потрапив у мережу (фото)



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Зображення «нового Вовка» вже висміяли у соцмережах, порівнявши його зовнішність із зовнішністю журналіста Юрія Дудя і головного героя фільму «Обличчя зі шрамом» Тоні Монтани

У «Союзмультфільмі» зазначили, що головних героїв «зроблять актуальними, зрозумілими сучасному поколінню»

Студія «Союзмультфільм» створила новий образ Вовка для перезапуску мультсеріалу «Ну, постривай!». Зображення розіслали акторам, які брали участь в кастингу на озвучку персонажа, після чого його злили в мережу.

Відзначається, що автори образу вибирали з 50 варіацій, включаючи 18 варіантів зачісок і чотирьох різних хвостів.

Після публікації у «Союзмультфільмі» заявили, що потрапив в мережу образ Вовка не остаточний. «Оскільки новий мультсеріал буде не прямим продовженням популярної класичної версії, створеної режисером В'ячеславом Котьоночкіним, а перезапуском (ребутом), то творча група проєкту знаходиться в пошуку сучасного графічного стилю», - заявила прессекретар студії Марина Малигіна Telegram-каналу «Підйом».

Зображення «нового Вовка» вже висміяли у соцмережах, порівнявши його зовнішність із зовнішністю журналіста Юрія Дудя і головного героя фільму «Обличчя зі шрамом» Тоні Монтани.

У травні стало відомо, що прем'єра перезапуску «Ну, постривай!» може відбутися в кінці літа або на початку осені. Новий сезон буде складатися з 52 епізодів. Зазначалося, що головних героїв «зроблять актуальними, зрозумілими сучасному поколінню».

У листопаді 2019 го глава «Союзмультфільму» Юліана Слащова пообіцяла, що в перезапуску також з'являться нові другорядні герої.