Студія Pixar уперше випустила мультфільм про геїв



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Кадр із мультфільму «Out» («Вихід»)

Це перший випадок, коли одностатеві пари займають у сюжеті центральне місце

Нова короткометражка «Out» («Вихід») від творців «Тачок» та «Історії іграшок», у якій головним героєм став гей, доступна для перегляду на стрімінговому сервісі Disney+. Про це повідомляє Indiewire.

Це перша в історії Pixar (та й усієї індустрії) спроба розповісти аудиторії про одностатеві стосунки, повідомляє Indiewire. Короткометражний мультфільм створив режисер Стівен Клей Хантер, який працював над картинами «У пошуках Немо», «ВАЛЛІ-І», «Хоробре серце» та «Хороший динозавр».

Головний герой мультфільму Грег приховує від батьків свою сексуальну орієнтацію і планує переїхати до великого міста до свого бойфренда Мануеля. Одного разу батьки Грега несподівано відвідують його, щоб побажати успіхів перед від'їздом. У цей час хлопець і його собака Джим міняються тілами. Пес допомагає Грегові зберегти в таємниці від батьків свою орієнтацію, проте мама героя все ж дізнається правду.

Нова короткометражка від Pixar стала революційною, пише Indiewire: це перший випадок, коли одностатеві пари займають у сюжеті центральне місце. Крім того, в мультфільмі є сцена поцілунку гей-пари. А те, що картина доступна на потоковому сервісі для сімейного відпочинку, свідчить про про те, що робота студії стала першим кроком до нормалізації гей-персонажів в анімаційних фільмах для дітей.

Першою спробою Pixar розповісти про одностатеві стосунки став сюжет із мультфільму «Вперед». Один із героїв, фіолетова циклоп-поліцейська Спектр, - перший відкритий ЛГБТ-персонаж Disney. На це вказує її репліка: «Не так просто бути новим батьком. Дочка моєї дружини змусила мене висмикнути волосся».