Перша леді Олена Зеленська опублікувала фото із Томом Крузом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президентське подружжя зустрічалося із Томом Крузом ввечері 30 вересня Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська розповіла, що провела вечір понеділка у неймовірній компанії з Томом Крузом

Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала у соцмережі спільне фото, зроблене під час зустрічі у Києві із американським актором Томом Крузом.

Знімок Олена Зеленська оприлюднила 1 жовтня в Instagram.

Чудовий вечір понеділка у неймовірній компанії! Щасливі вітати Тома Круза в Україні!» - прокоментувала фото перша леді.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.