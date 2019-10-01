Перша леді Олена Зеленська опублікувала фото із Томом Крузом
Президентське подружжя зустрічалося із Томом Крузом ввечері 30 вересня
Олена Зеленська розповіла, що провела вечір понеділка у неймовірній компанії з Томом Крузом
Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала у соцмережі спільне фото, зроблене під час зустрічі у Києві із американським актором Томом Крузом.
Знімок Олена Зеленська оприлюднила 1 жовтня в Instagram.
Чудовий вечір понеділка у неймовірній компанії! Щасливі вітати Тома Круза в Україні!» - прокоментувала фото перша леді.
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Чудовий вечір понеділка у неймовірній компанії! Щасливі вітати Тома Круза в Україні!
Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.
Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.
Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.