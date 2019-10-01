  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перша леді Олена Зеленська опублікувала фото із Томом Крузом

    • Розсилка
    <p>Президентське подружжя зустрічалося із Томом Крузом ввечері 30 вересня</p> - Перша леді Олена Зеленська опублікувала фото із Томом Крузом

    Президентське подружжя зустрічалося із Томом Крузом ввечері 30 вересня

    Фото: Instagram Олени Зеленської

    Олена Зеленська розповіла, що провела вечір понеділка у неймовірній компанії з Томом Крузом

    Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала у соцмережі спільне фото, зроблене під час зустрічі у Києві із американським актором Томом Крузом.

    Знімок Олена Зеленська оприлюднила 1 жовтня в Instagram.

    Чудовий вечір понеділка у неймовірній компанії! Щасливі вітати Тома Круза в Україні!» - прокоментувала фото перша леді.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Чудовий вечір понеділка у неймовірній компанії! Щасливі вітати Тома Круза в Україні!

    Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

    Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

    Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

    Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

    Читайте також
    США кіно культура Володимир Зеленський президент фільм Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ