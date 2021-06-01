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    Перший день літа: Карпати атакували сніг та мороз

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    В Карпатах зима не поспішає поступатися літу - Перший день літа: Карпати атакували сніг та мороз
    В Карпатах зима не поспішає поступатися літу
    Фото з відкритих джерел

    На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, все вкрите густим снігом

    У Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори вкриті снігом, який вчора йшов протягом дня. Про це повідомили у пресцентрі Чорногірського гірсько пошуково-рятувального поста в Facebook.

    1 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30м.

    Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1 градус.

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    Перший день літа: Карпати атакували сніг та мороз
    Перший день літа: Карпати атакували сніг та мороз

    Нагадаємо, вчора на горі Піп Іван Чорногірський падав сніг. Видимість була обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0 градусів.

    Нагадаємо, що У понеділок зранку, 31 травня, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці в Facebook.

    Теги: Карпати (гори) снігопад Піп Іван (гора)
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    Перший день літа: Карпати атакували сніг та мороз