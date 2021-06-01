Перший день літа: Карпати атакували сніг та мороз

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, все вкрите густим снігом

У Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори вкриті снігом, який вчора йшов протягом дня. Про це повідомили у пресцентрі Чорногірського гірсько пошуково-рятувального поста в Facebook.

1 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30м.

Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1 градус.

Нагадаємо, вчора на горі Піп Іван Чорногірський падав сніг. Видимість була обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0 градусів.

Нагадаємо, що У понеділок зранку, 31 травня, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці в Facebook.