Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)

Травень у Карпатах видався щедрим на сніг

Зранку 19 травня село Снідавка, що на Косівщині, засипало снігом. Про це повідомив Олег Даніщук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Даніщук опублікував світлини незвичної травневої погоди. На фото видно, що снігом добре засипало землю.

«Травень у Карпатах. Коли прокидаєшся о шостій ранку, а за віконцем хатки – інший світ, аніж учора. Падає щось лапате, і ліс ніби приймає холодний душ», – прокоментував світлини прикарпатець.

Нагадаємо, 19 травня в Україні значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Також через складні погодні умови в Україні станом на ранок 19 травня знеструмленими залишаються 23 населених пункти у чотирьох областях.

У Рівному 18 травня вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. 18 травня у столиці пройшла потужна злива.

Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°.