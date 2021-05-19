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    Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)

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    19 травня в Україні значно погіршилась погода - Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)
    19 травня в Україні значно погіршилась погода
    Фото: Oleg Danischuk/Facebook

    Травень у Карпатах видався щедрим на сніг

    Зранку 19 травня село Снідавка, що на Косівщині, засипало снігом. Про це повідомив Олег Даніщук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    Даніщук опублікував світлини незвичної травневої погоди. На фото видно, що снігом добре засипало землю.

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    Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)
    Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)
    Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)
    Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)

    «Травень у Карпатах. Коли прокидаєшся о шостій ранку, а за віконцем хатки – інший світ, аніж учора. Падає щось лапате, і ліс ніби приймає холодний душ», – прокоментував світлини прикарпатець.

    Нагадаємо, 19 травня в Україні значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Також через складні погодні умови в Україні станом на ранок 19 травня знеструмленими залишаються 23 населених пункти у чотирьох областях.

    У Рівному 18 травня вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

    Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. 18 травня у столиці пройшла потужна злива.

    Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°.

    Теги: Івано-Франківщина Facebook Карпати (гори) село негода
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    Травень продовжує дивувати. Українське село засипало снігом (фото, відео)