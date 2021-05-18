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    Снігу більше немає: у Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон

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    У Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон - Снігу більше немає: у Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон
    У Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон
    Фото Тарас Тичківський

    Раніше рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин

    В українських Карпатах через інтенсивне танення снігу закінчився лавинонебезпечний сезон. Про це інформує Facebook-спільнота «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах».

    «В районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Чорногірський масив (східна частина Закарпатської області та високогір’я Івано-Франківської області), у зв’язку з інтенсивним таненням снігу, незначною покритістю та висотою снігового покриву, сніголавинний сезон оголошується закритим», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше у Карпатах почалась відлига. Через це рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин.

    Зазначимо, що сьогодні, у вівторок, 18 травня, в Україні буде дощова погода.

    Так, за прогнозами синоптиків,сьогодні в країні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с.

    Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

    Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині – +22...+24. Майже такі самі показники на Донеччині – +21...+23.

    Теги: рятувальники Карпати (гори) вітер небезпека
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    Снігу більше немає: у Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон