Снігу більше немає: у Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон

Раніше рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин

В українських Карпатах через інтенсивне танення снігу закінчився лавинонебезпечний сезон. Про це інформує Facebook-спільнота «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах».

«В районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Чорногірський масив (східна частина Закарпатської області та високогір’я Івано-Франківської області), у зв’язку з інтенсивним таненням снігу, незначною покритістю та висотою снігового покриву, сніголавинний сезон оголошується закритим», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Карпатах почалась відлига. Через це рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин.

Зазначимо, що сьогодні, у вівторок, 18 травня, в Україні буде дощова погода.

Так, за прогнозами синоптиків,сьогодні в країні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині – +22...+24. Майже такі самі показники на Донеччині – +21...+23.