Контрасти погоди в Карпатах: вдень було +28, увечері – рясний град (фото)
Погода у буковинських горах здивувала навіть місцевих мешканців
Цієї весни у Карпатах чудернацька погода
У Путильському районі Чернівецької області ввечері 25 травня пройшла злива з рясним градом.
Як повідомляє місцеве видання «Карпати», у вівторок погода у буковинських горах здивувала: вдень було до +28 градусів, а ввечері пройшов рясний дощ із градом.
«Цієї весни у Карпатах чудернацька погода. День потішив спекотними +28, а вечір приголомшив зливою та градом», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні торнадо на Херсонщині позносив дахи і повиривав дерева.
Раніше повідомлялося, що в Україну повертаються дощі з грозами.