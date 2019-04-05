Перший кандидат у президенти здав аналізи на алкоголь та наркотики (Відео)



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Екс-голова ДФС Роман Насіров

Роман Насіров погодився показати телевізійникам не лише процес проходження ним медичної експертизи, але й оприлюднити результати аналізів

Ще до того як Володимир Зеленський запропонував, а потім відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотичних речовин разом із президентом України Петром Порошенком, його випередив інший кандидат у президенти - екс-голова ДФС Роман Насіров.

Про мотиви свого вчинку, а також необхідність обов’язкового проходження медичної експертизи всіма українськими політиками Роман Насіров розповів в ефірі реаліті-проекту телеканалу ТVі, пілотна серія якого в середу вийшла на YouTube-каналі мовника.

У першій серії з циклу «Особисті ситуації» Роман Насіров за сніданком розповідає дружині Катерині про скандал із нардепом Сергієм Шаховим, який в прямому ефірі телеканалу ZiK облив екс-чиновника водою і закликав пройти психіатричну експертизу. Кандидат каже, що готовий це зробити, адже сам перший закликав політиків так вчинити ще до реєстації кандидатів.

На запитання дружини, навіщо йому це потрібно, Насіров відповів, хоче показати приклад іншим політикам. А також, щоб довести, що він нормальний, здоровий і може керувати країною.

«Бо отак ідуть у владу божевільні люди, і навіть проходять. А потім отака країна. Я думаю, що з цього треба починати - власним прикладом показувати, що здорові, нормальні люди повинні бути в політиці. Зі здоровим глуздом», - сказав Насіров в ефірі реаліті-проекту.

За словами Насірова, зараз серед кандидатів у президенти є люди, які психічно не здорові, і точно є люди, які вживають наркотичні засоби. Проте, екс-голова ДФС висловив сумнів, що деякі його опоненти на виборах вчинять так само і публічно звернуться до незалежних медичних фахівців.

Сам Роман Насіров погодився показати телевізійникам не лише процес проходження ним медичної експертизи, але й оприлюднити результати аналізів.

На телеканалі TVi зазначають, що випуск із Романом Насіровим («Код «Жовтий» / Історія божевільної обіцянки) є першою серією з циклу «Особисті ситуації» - проекту про реальних героїв, котрі потрапили у незвичні обставини, і за якими ми маємо змогу підглянути, наче крізь замкову щілину.

Нагадаємо, Петро Порошенко покликав Зеленського у п'ятницю о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

Варто зазначити, що Зеленський піде здавати аналізи у лабораторію, яку контролюють росіяни.