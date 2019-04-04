Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці



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Володимир Зеленський продовжує робити шоу із президентських виборів Фото: Укрінформ

Шоумен запрошує журналістів на 8:00 у п’ятницю в клініку Eurolab

Політконсультант кандидата на пост Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що Зеленський буде здавати аналізи у п’ятницю в клініці Eurolab.

Про це він сказав під час брифінгу в четвер.

Він повідомив, що запрошує журналістів на 8:00 у п’ятницю в клініку Eurolab по вулиці Солом’янська, 11А.

«З усією повагою до «Олімпійського», я думаю, що є незалежні майданчики. Тому завтра о 8:00 ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас всіх до Eurolab - це абсолютно незалежна лабораторія, де можна буде здати аналізи і ні у кого не виникне запитань про те, що десь хтось щось підтасував, спробував вплинути», - сказав політконсультант і радник штабу Зеленського Дмитро Разумков журналістам у четвер.

Раніше Адміністрація президента України оголосила акредитацію журналістів на відвідування Петром Порошенком НСК «Олімпійський». Візит призначено на 9:00 ранку, вхід журналістів почнеться о 8:00.

Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.