  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці

    • Розсилка
    Володимир Зеленський продовжує робити шоу із президентських виборів&nbsp; - Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці
    Володимир Зеленський продовжує робити шоу із президентських виборів 
    Фото: Укрінформ

    Шоумен запрошує журналістів на 8:00 у п’ятницю в клініку Eurolab

    Політконсультант кандидата на пост Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що Зеленський буде здавати аналізи у п’ятницю в клініці Eurolab.

    Про це він сказав під час брифінгу в четвер.

    Читайте також

    Він повідомив, що запрошує журналістів на 8:00 у п’ятницю в клініку Eurolab по вулиці Солом’янська, 11А.

    «З усією повагою до «Олімпійського», я думаю, що є незалежні майданчики. Тому завтра о 8:00 ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас всіх до Eurolab - це абсолютно незалежна лабораторія, де можна буде здати аналізи і ні у кого не виникне запитань про те, що десь хтось щось підтасував, спробував вплинути», - сказав політконсультант і радник штабу Зеленського Дмитро Разумков журналістам у четвер.

    Раніше Адміністрація президента України оголосила акредитацію журналістів на відвідування Петром Порошенком НСК «Олімпійський». Візит призначено на 9:00 ранку, вхід журналістів почнеться о 8:00.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

    Читайте також статтю:
    Читайте також
    Петро Порошенко Адміністрація Президента вибори медицина лікарня Володимир Зеленський президент стадіон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ