Порошенко покликав Зеленського завтра разом здати аналізи у медпункті
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Штаб чинного президента покликав Зеленського на медогляд
Чинний президент України Петро Порошенко готовий перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження. Про це заявив у четвер, 4 квітня, керівник його виборчого штабу Олег Медведєв, передає РБК-Україна.
За словами Медведєва, Порошенко завтра о 09:00 готовий разом із Зеленським пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
«Це, звичайно, повинна бути незалежна експертиза, результати теж важливі для виборців», - додав керівник штабу Порошенка.
Медведєв також повідомив, що перед другим туром президентських виборів потрібно провести кілька раундів дебатів. Він зазначив, що дебатів хочуть виборці як Петра Порошенка, так і Володимира Зеленського.
«Є потужний суспільний запит», - сказав він.
Медведєв заявив, що дебати повинні провести з питань оборони і безпеки, зовнішньої політики і обов'язків гаранта. Глава штабу Порошенка також повідомив, що дебати важливі з тієї причини, суспільство повинно ближче познайомитися із Зеленським.
«Важливо, щоб «кіт в мішку», якого зараз намагаються продати суспільству, виліз з мішка, продемонстрував себе і свою позицію», - сказав він.
Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.
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Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».
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