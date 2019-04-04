Порошенко покликав Зеленського завтра разом здати аналізи у медпункті



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Петро Порошенко завтра о 09:00 готовий разом із Зеленським пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський Архівне фото

Штаб чинного президента покликав Зеленського на медогляд

Чинний президент України Петро Порошенко готовий перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження. Про це заявив у четвер, 4 квітня, керівник його виборчого штабу Олег Медведєв, передає РБК-Україна.

За словами Медведєва, Порошенко завтра о 09:00 готовий разом із Зеленським пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

«Це, звичайно, повинна бути незалежна експертиза, результати теж важливі для виборців», - додав керівник штабу Порошенка.

Медведєв також повідомив, що перед другим туром президентських виборів потрібно провести кілька раундів дебатів. Він зазначив, що дебатів хочуть виборці як Петра Порошенка, так і Володимира Зеленського.

«Є потужний суспільний запит», - сказав він.

Медведєв заявив, що дебати повинні провести з питань оборони і безпеки, зовнішньої політики і обов'язків гаранта. Глава штабу Порошенка також повідомив, що дебати важливі з тієї причини, суспільство повинно ближче познайомитися із Зеленським.

«Важливо, щоб «кіт в мішку», якого зараз намагаються продати суспільству, виліз з мішка, продемонстрував себе і свою позицію», - сказав він.

Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

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Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».