Зеленський іде здавати аналізи у лабораторію, яку контролюють росіяни



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Володимир Зеленський хоче пройти медичне обстеження у приватній медичній лабораторії Eurolab

Власниками «незалежної» лабораторії, в якій Зеленський здаватиме аналізи, виявились росіяни

У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського запропонували діючому главі держави Петру Порошенку провести медичне обстеження обох кандидатів у приватній медичній лабораторії Eurolab, співвласником якої є громадянин Російської Федерації.

«Eurolab - це абсолютно незалежна лабораторія, де можна буде здати аналізи і ні у кого не виникне запитань про те, що десь хтось щось підтасував, спробував вплинути», - сказав політконсультант і радник штабу Зеленського Дмитро Разумков журналістам у четвер.

Проте варто зазначити, що засновник і президент лабораторії Eurolab - Андрій Пальчевський. Він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича. За інформацією ЗМІ, бізнесмен має російське та українське громадянства, також він відкрито підтримував Зеленського під час передвиборчої кампанії.

Другий кінцевий бенефіціарний власник Eurolab, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, – росіянин Олексій Кириллов, який зареєстрований у Москві.

Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

Нагадаємо, 4 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.