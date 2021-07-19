Перший недержавний політех зведуть у Маріуполі

Новий проєкт дасть можливість талановитим дітям, талановитим студентам вчитися у себе вдома

В Маріуполі починають зводити перший недержавний політех. Уже в наступному році на навчання прийдуть перші студенти, викладати у ВНЗ погодилися кращі вчені. Про це інформує УНН.

Безлюдна територія в три з половиною гектара стане освітнім майданчиком. Будівництво першого недержавного технічного університету починає група Метінвест Ріната Ахметова в Маріуполі.

Тут планують побудувати навчальний корпус, гуртожиток і спортивне містечко – це 25 мільйонів доларів інвестицій. Макет майбутнього будинку збирають, як конструктор, поверх за поверхом.

«Наш проєкт «Метінвест Політехніки» – він дасть можливість талановитим дітям, талановитим студентам вчитися у себе вдома, працювати на підприємствах, які знаходяться в Україні. І домагатися успіху саме тут», – каже генеральний директор «Метінвест Холдингу» Юрій Риженков.

Опановувати науку будуть з нуля і навіть зможуть підвищити кваліфікацію. На це Політехніка вже має ліцензії. Йдеться про шість напрямків. Вчити студентів будуть кращі. Фундаменту ще навіть немає, а викладати тут вже погодилися одинадцять докторів наук і двадцять два кандидата.

«Сучасні викладачі, сучасні лабораторії, куди ми будемо залучати студентів і давати їм можливість для стажувань», – повідомив ректор «Метінвест Політехніки» Олександр Поважний.

Міністр освіти України Сергій Шкарлет переконаний, що це дуже великий крок державно-приватного партнерства, який показує, що напрямок бізнесу сьогодні за освіту, за науку, за майбутнє.

Додамо, що Верховна Рада дозволила містам з чисельністю населення менш як 50 тис. осіб і селам створювати комунальні ліцеї для отримання профільної середньої освіти. За прийняття законопроєкту №4629-1 в цілому проголосували 334 депутати при мінімально необхідних 226.

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