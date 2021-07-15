Села й маленькі міста тепер зможуть самотужки відкривати ліцеї

Наразі відкрити ліцей може лише обласна рада або рада в містах, де мешкає понад 50 тисяч осіб

Рада схвалила закон, згідно з яким у маленьких містах і селах зможуть навчати дітей після 9 класу

Верховна Рада дозволила містам з чисельністю населення менш як 50 тис. осіб і селам створювати комунальні ліцеї для отримання профільної середньої освіти. За прийняття законопроєкту №4629-1 в цілому проголосували 334 депутати при мінімально необхідних 226.

Згідно з законом, засновником профільного ліцею може бути будь-яка громада, яка спроможна на це. Наразі це може робити тільки обласна рада або міська рада в містах, де мешкає понад 50 тисяч осіб. ОТГ дозволили виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року.

Чинні норми про освіту передбачають мінімум 4 класи на паралелі в ліцеї. Але це б обмежувало можливості громад в негусто населених областях. Тому мінімальну кількість паралельних класів зменшили до 2 і 3 профілів.

Також у складі ліцею буде можливість існування не лише 5-12 класів, але й початкової ланки 1-4 класів. Без цієї норми багато громад мали б проблеми з розділенням ланок. Адже з освітньої точки зору краще відокремити старшу профільну школи.

Закон доручає Кабінету міністрів закладати кошти в бюджетах найближчих років на формування відокремленої мережі. Громада, яка спроможна побудувати ліцей або розділити навчальні процеси, отримає кошти від держави.

Крім того, дошкільним закладам освіти дозволили бути структурними підрозділами початкової школи та гімназії. Разом з тим обов’язковим є розміщення дітей в окремій будівлі або за окремими входами, щоб потоки дітей не перетиналися.

Нагадаємо, що деякі школи в Україні почали реформуватись, скасувавши навчання в 10-11 класах. Через це батьки почали бити на сполох, адже не знають, де навчатися їхнім дітям. Освітній омбудмен дав рекомендації батькам, як діяти у таких ситуаціях.

Школи в Україні, згідно з реформою, будуть переформатовуватися, і 10-12 класи стануть профільною освітою для учнів. Тобто будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Але нова система остаточно має запрацювати лише від 2027 року. А у найближчі роки учні після 9 класу й надалі вчитимуться у своїх школах.