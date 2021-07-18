Під Маріуполем відбулися навчання Нацвардійців

Під час навчань бійці отримали теоретичні та практичні знання щодо управління зенітними установками

Особовий склад тренувався стріляти з зенітних установок

Поблизу Маріуполя завершився польовий вихід підрозділу протиповітряної оборони окремого загону спеціального призначення військової частини 3057 Національної гвардії України. Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що основна мета занять – підвищити рівень організації ведення бою за різних умов, налагодити ефективне управління розрахунками в бою та підняти рівень польової виучки особового складу.

Особовий склад розрахунків протягом тижня відточував свою майстерність, починаючи з розвідки повітряного противника на місцевості, боротьби з БПЛА, закінчуючи виконанням вправ стрільб із зенітних установок ЗУ-23-2.

«Від злагодженості спільних дій особового складу в різних бойових умовах залежить результат бою, тож важливо, щоб командири отримали практику в управлінні, а розрахунки зрозуміли своє основне завдання», – розповів начальник ППО військової частини 3057 майор Максим Литвинов.

Так, під час навчань бійці отримали теоретичні та практичні знання щодо управління зенітними установками. Покращили навички у визначенні відстані до цілей, орієнтуванні на місцевості, пересуванні до вогневої позиції та від неї в укриття. Крім того, відпрацювали порядок роботи механізмів, заряджання та розряджання, правильність знищення повітряних і наземних цілей.

Наголошується, що завершальним етапом польових занять стало тактичне навчання з бойовою стрільбою, де розрахункам було поставлено завдання знищити умовного противника, як повітряного, так і наземного.

Тут зенітники повинні були залучити всі свої навички та вміння й максимально уразити всі мішені. За словами начальника ППО військової частини 3057 із поставленими завданнями усі розрахунки впорались.