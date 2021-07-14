Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)

Учні часто йдуть на ризик, аби отримати домашні завдання

Через пандемію коронавірусу більшість шкіл на Шрі-Ланці закриті з березня 2020 року, відповідно діти змушені займатися дистанційно. Але не у кожного є комп'ютери або смартфони, а дехто узагалі не має доступу до інтернету. Про це інформує AP News.

Учні часто йдуть на ризик, аби отримати домашні завдання. Батьки та діти ловлять сигнали на деревах та скелях.

Наприклад, у селі Богітіваї немає своєї школи, і місцеві діти їздили вчитися до сусіднього містечка. Коли школярів перевели на дистанційне навчання, вони зіштовхнулися з технічними труднощами.

А в селі Лунгала дорослі спорудили в місцевому заповіднику «школу» на дереві. На висоті десяти метрів є доступ до інтернету, і діти можуть по черзі завантажити свої домашні завдання і плани уроків.

Влада заявляє, що незабаром усі школярі Шрі-Ланки матимуть доступ до освіти, але поки не більше 40% учнів можуть відвідувати онлайн-заняття.

12 липня уряд Шрі-Ланки почав кампанію з вакцинації вчителів, аби швидше відкрити школи.

Додамо, що аби прогулювати школу, діти навчилися отримувати хибно позитивні результати тестів на коронавірус. У Великобританії навіть почали попереджати батьків про можливі хитрощі дітей.

Читайте також: