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    Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)

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    Влада запевняє, що незабаром усі школярі Шрі-Ланки матимуть доступ до освіти - Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)
    Влада запевняє, що незабаром усі школярі Шрі-Ланки матимуть доступ до освіти
    Фото з відкритих джерел

    Учні часто йдуть на ризик, аби отримати домашні завдання

    Через пандемію коронавірусу більшість шкіл на Шрі-Ланці закриті з березня 2020 року, відповідно діти змушені займатися дистанційно. Але не у кожного є комп'ютери або смартфони, а дехто узагалі не має доступу до інтернету. Про це інформує AP News.

    Учні часто йдуть на ризик, аби отримати домашні завдання. Батьки та діти ловлять сигнали на деревах та скелях.

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    Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)
    Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)
    Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)
    Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)

    Наприклад, у селі Богітіваї немає своєї школи, і місцеві діти їздили вчитися до сусіднього містечка. Коли школярів перевели на дистанційне навчання, вони зіштовхнулися з технічними труднощами.

    А в селі Лунгала дорослі спорудили в місцевому заповіднику «школу» на дереві. На висоті десяти метрів є доступ до інтернету, і діти можуть по черзі завантажити свої домашні завдання і плани уроків.

    Влада заявляє, що незабаром усі школярі Шрі-Ланки матимуть доступ до освіти, але поки не більше 40% учнів можуть відвідувати онлайн-заняття.

    12 липня уряд Шрі-Ланки почав кампанію з вакцинації вчителів, аби швидше відкрити школи.

    Додамо, що аби прогулювати школу, діти навчилися отримувати хибно позитивні результати тестів на коронавірус. У Великобританії навіть почали попереджати батьків про можливі хитрощі дітей.

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    Теги: діти освіта Шрі-Ланка
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    Важка наука. На Шрі-Ланці діти ловлять інтернет для онлайн-занять на деревах (фото)