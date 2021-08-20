Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)

Цвітіння води відбувається через розмноження в ній ціанобактерій, або синьо-зелених водоростей. Одна з причин цього – спека

Цвітіння річки Дніпро цього року привернуло увагу багатьох. Люди кажуть, що такого не бачили десятки років. Подекуди річка настільки вкрита зеленню, що після купання в ній також можна «позеленіти».

Фото зі своїм позеленілим собакою опублікувала у себе в Facebook Ірина Вербівська з Черкас.

«Дніпро і правда гине, я це спостерігаю щороку, риби все менше й менше, а та що є – вона вся з паразитами та виразками», — пише жінка.

За словами Вербівської, «з кожним роком Дніпро перетворюється на болото, скоро не буде Дніпра, а буде тільки ця каша».

Знімки її собаки з'явилися в багатьох ЗМІ. Наприклад, на сторінці BBC News Ukrainian вони набрали кілька тисяч «лайків».

Цвітіння води відбувається через розмноження в ній ціанобактерій, або синьо-зелених водоростей. Одна з причин цього – спека. Але в «Київводоканалі» уточнюють, що інша причина – активний злив у воду фосфатів.

Це, в свою чергу, призводить до загибелі риби та іншої водної фауни, оскільки ціанобактерії поглинають розчинений у воді кисень.

Варто додати, що Дніпро бере початок в невеликому болоті Аксенінський мох у Смоленської області Росії. Це четверта за довжиною (після Волги, Дунаю та Уралу) і третя за площею басейну річка Європи (після Волги й Дунаю), річка з найдовшою течією в Україні. У природному стані довжина Дніпра становила 2 285 км, тепер (після побудови каскаду ГЕС та водосховищ, коли в багатьох місцях випрямили фарватер) – 2 201 км; у межах України – 981 км.