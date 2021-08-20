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    Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)

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    Мережу облетіли фото зеленого пса, який скупався у річці Дніпро біля Черкас - Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)
    Мережу облетіли фото зеленого пса, який скупався у річці Дніпро біля Черкас
    Фото: facebook.com/rusalka1986

    Цвітіння води відбувається через розмноження в ній ціанобактерій, або синьо-зелених водоростей. Одна з причин цього – спека

    Цвітіння річки Дніпро цього року привернуло увагу багатьох. Люди кажуть, що такого не бачили десятки років. Подекуди річка настільки вкрита зеленню, що після купання в ній також можна «позеленіти».

    Фото зі своїм позеленілим собакою опублікувала у себе в Facebook Ірина Вербівська з Черкас.

    «Дніпро і правда гине, я це спостерігаю щороку, риби все менше й менше, а та що є – вона вся з паразитами та виразками», — пише жінка.

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    Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)
    Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)
    Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)
    Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)

    За словами Вербівської, «з кожним роком Дніпро перетворюється на болото, скоро не буде Дніпра, а буде тільки ця каша».

    Знімки її собаки з'явилися в багатьох ЗМІ. Наприклад, на сторінці BBC News Ukrainian вони набрали кілька тисяч «лайків».

    Цвітіння води відбувається через розмноження в ній ціанобактерій, або синьо-зелених водоростей. Одна з причин цього – спека. Але в «Київводоканалі» уточнюють, що інша причина – активний злив у воду фосфатів.

    Це, в свою чергу, призводить до загибелі риби та іншої водної фауни, оскільки ціанобактерії поглинають розчинений у воді кисень.

    Варто додати, що Дніпро бере початок в невеликому болоті Аксенінський мох у Смоленської області Росії. Це четверта за довжиною (після Волги, Дунаю та Уралу) і третя за площею басейну річка Європи (після Волги й Дунаю), річка з найдовшою течією в Україні. У природному стані довжина Дніпра становила 2 285 км, тепер (після побудови каскаду ГЕС та водосховищ, коли в багатьох місцях випрямили фарватер) – 2 201 км; у межах України – 981 км.

    Теги: екологія вода Черкаси Дніпро спека тварини річка
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    Пес покупався у «зеленому» Дніпрі та став героєм соцмереж (фото)