Донька Ющенка знялася в сміливому ролику із бджолами (відео)

Донька третього президента України вразила мережу своєю сміливістю

Донька третього президента України Віктора Ющенка Віталіна вирішила привітати християн з Преображенням Господнім та Днем бджоляра. Вона повторила сміливе відео Анджеліни Джолі. Про мету свого вчинку Ющенко розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Донька колишнього президента не побоялася знятися з бджолами, хоча на відео можна помітити, що вона дещо нервує, коли комаха сидить на її оці. Ющенко написала, що своїм вчинком вона хоче привернути увагу людей до проблем з вимиранням бджіл.

«Одразу хочу сказати, що тут головна не я, а ці милі комашки, яких багато хто боїться, а я і моя родина обожнюємо. Це не мавпування більш відомого відео, я навпаки закликаю більше відомих людей, чиновників і просто небайдужих підключатися, створювати флешмоби і поширювати аби про цю проблему знали більше і говорили», - вказала Ющенко.

Коментатори оцінили фото та відео, яка донька третього президента розмістила на YouTube. Фанати відзначили сміливість Віталіни Ющенко та похвалили її за небайдужість до проблем бджіл.

Зйомки відбувалися в Інституті бджільництва імені Прокоповича у Києві.

Рааніше відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі взяла участь у фотосесії з роєм бджіл, щоб привернути увагу до проблеми їхнього зникнення.





Фотосесія була присвячена Всесвітньому дню бджіл, який відзначається 20 травня. Акторка 18 хвилин стояла нерухомо, при цьому жодна бджола її не вкусила.