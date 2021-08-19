  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Донька Ющенка знялася в сміливому ролику із бджолами (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віталіна Ющенко повторила відео Анджеліни Джолі з бджолами - Донька Ющенка знялася в сміливому ролику із бджолами (відео)
    Віталіна Ющенко повторила відео Анджеліни Джолі з бджолами
    Скриншот з відео Віталіни Ющенко

    Донька третього президента України вразила мережу своєю сміливістю

    Донька третього президента України Віктора Ющенка Віталіна вирішила привітати християн з Преображенням Господнім та Днем бджоляра. Вона повторила сміливе відео Анджеліни Джолі. Про мету свого вчинку Ющенко розповіла на своїй сторінці в Instagram.

    Донька колишнього президента не побоялася знятися з бджолами, хоча на відео можна помітити, що вона дещо нервує, коли комаха сидить на її оці. Ющенко написала, що своїм вчинком вона хоче привернути увагу людей до проблем з вимиранням бджіл.

    «Одразу хочу сказати, що тут головна не я, а ці милі комашки, яких багато хто боїться, а я і моя родина обожнюємо. Це не мавпування більш відомого відео, я навпаки закликаю більше відомих людей, чиновників і просто небайдужих підключатися, створювати флешмоби і поширювати аби про цю проблему знали більше і говорили», - вказала Ющенко.

    Коментатори оцінили фото та відео, яка донька третього президента розмістила на YouTube. Фанати відзначили сміливість Віталіни Ющенко та похвалили її за небайдужість до проблем бджіл.

    Зйомки відбувалися в Інституті бджільництва імені Прокоповича у Києві.

    Рааніше відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі взяла участь у фотосесії з роєм бджіл, щоб привернути увагу до проблеми їхнього зникнення.


    Фотосесія була присвячена Всесвітньому дню бджіл, який відзначається 20 травня. Акторка 18 хвилин стояла нерухомо, при цьому жодна бджола її не вкусила.

    Теги: екологія свята Віктор Ющенко тварини природа бджоли
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Донька Ющенка знялася в сміливому ролику із бджолами (відео)