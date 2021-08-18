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    Розлив нафти у Чорному морі. Чому мовчить Європа?

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    Борис Бабін: пляма через замкненість моря та масштаби розливу прямо загрожує довкіллю не лише окупованого Криму, але й членів ЄС &ndash; Румунії та Болгарії - Розлив нафти у Чорному морі. Чому мовчить Європа?
    Борис Бабін: пляма через замкненість моря та масштаби розливу прямо загрожує довкіллю не лише окупованого Криму, але й членів ЄС – Румунії та Болгарії
    Фото: Асоціація реінтеграції Криму

    Європейська агенція довкілля (ЕЕА) офіційно відмовилася розпочати розслідування щодо причин витоку у Чорне море 100 тонн нафти

    Вже тиждень нафтова пляма площею 85 кв. м, яка витекла з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), пливе повз Анапу і Тамань до берегів Криму. Проте ніхто з американських (Chevron) та італійських (Eni) співвласників «консорціуму» не обтяжує себе навіть імітацією занепокоєння. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експредставник президента в Криму Борис Бабін.

    «Німецькі медіа анонсують урочистий запуск багатостраждального «Північного потоку – 2» на 23 серпня, дату проведення в Києві саміту «Кримської платформи». Загалом прагнення росіян в рамках реагування на саміт створювати власний антиукраїнський інформаційний порядок денний було очікуваним. Упевнений, що до річниці української Незалежності там підготовлена для нас ще низка подібних «подарунків». Проте у нас цілком непоміченим стався нещодавній розлив 7 серпня нафти на тамтешньому терміналі «Каспійського нафтового консорціуму (CPC)», – написав ексчиновник.

    За даними Асоціації реінтеграції Криму (АРК), акціонерами CPC є російське державне монопольне підприємство «Роснефть», ключове казахстанське підприємство «КазМунайГаз" (19 %), американський нафтовий гігант «Шеврон» (15 %) та італійський концерн «Ені» (2 %). Компанії із Казахстану, США та Італії і компетентні органи цих країн також поінформовані про пляму. Вони проіформовані про пляму.

    «Тим часом нафтова пляма площею 85 кв.м. пливе повз Анапу і Тамань до берегів Криму. При цьому звісно ніхто з американських (Chevron) та італійських (Eni) співвласників «консорціуму» не обтяжує себе навіть імітацією занепокоєння. А сам консорціум, до речі, за своєю природою не такий уже й далекий від «потоків», бо його мета – це транспортування казахської нафти («КазМунайГаз») до морського порту», – наголосив Бабін.

    З його слів, Європейська агенція довкілля (ЕЕА), офіційний орган Євросоюзу, на вимогу європейських громадських організацій, зокрема й «АРК», офіційно відмовилася розпочати розслідування цього інциденту.

    «Пляма через замкненість моря та масштаби розливу серед іншого прямо загрожує довкіллю не лише окупованого Криму, але й членів ЄС – Румунії та Болгарії. І тут, на відміну від «потоків» нічого про «диверсифікацію ринку» чи «потребу скорочення викидів» на виправдання єврочиновників не напишеш, ситуація, м’яко кажучи, прямолінійна. Брудний нафтовий кеш», – підсумував експредставник президента в Криму.

    Зауважимо, що за даними АРК, CPC скоротив витрати на протидію забрудненню у 2019-2020 роках, тому зараз у нього немає спеціальних суден для протидії витокам нафти в Чорному морі.

    До слова, росіяни приховують масштаби катастрофи у Чорному морі після розливу нафти 7 серпня.

    Теги: нафта ЄС Крим Чорне море екологія США саміт Європа розслідування Борис Бабін море
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    Розлив нафти у Чорному морі. Чому мовчить Європа?