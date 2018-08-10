Масові протести у Бухаресті: внаслідок сутичок постраждали близько 200 осіб



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Протестувальники у Бухаресті

Демонстранти почали кидати шматки асфальту, правоохоронці у відповідь застосували гранати зі сльозогінним газом і водомети

Близько 200 осіб звернулися за допомогою після сутичок демонстрантів з поліцією в Бухаресті, дев'ять з них госпіталізували.

Про це повідомляє Agerpres.

Всього в акціях протесту беруть близько 60 тисяч чоловік. За даними агентства, після 21:00 спалахнули численні конфлікти з поліцією.

#Romania Massive protest in Bucharest against the Government. Some of the demonstrators are Romanian expatriates which came back to protest. pic.twitter.com/TjZmsCMnNL — Dragoş Ioniţă (@DragosIonita) 10 августа 2018 г.

Демонстранти почали кидати шматки асфальту, правоохоронці у відповідь застосували гранати зі сльозогінним газом і водомети.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Румунії застосували в п’ятницю, 10 серпня, застосували сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

Повідомлялося, що близько 25 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали незначні травми

У п'ятницю, 10 серпня, у Бухаресті проходить багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією. У мітингу беруть участь близько 10 тисяч людей, які прибули до Бухареста з різних регіонів Румунії, а також з європейських країн - Норвегії, Голландії, Іспанії та інших.

Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Аналогічні заходи проходять у багатьох великих містах країни. Влада Румунії та мерія Бухареста вживають посилені заходи безпеки.

Відомо також, що на даний час прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле, а також депутати парламенту перебувають у відпустці.