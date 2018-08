Масові протести у Бухаресті: внаслідок сутичок постраждали близько 200 осіб

Демонстранти почали кидати шматки асфальту, правоохоронці у відповідь застосували гранати зі сльозогінним газом і водомети

Близько 200 осіб звернулися за допомогою після сутичок демонстрантів з поліцією в Бухаресті, дев'ять з них госпіталізували.

Про це повідомляє Agerpres.

Всього в акціях протесту беруть близько 60 тисяч чоловік. За даними агентства, після 21:00 спалахнули численні конфлікти з поліцією.

#Romania Massive protest in Bucharest against the Government. Some of the demonstrators are Romanian expatriates which came back to protest. pic.twitter.com/TjZmsCMnNL