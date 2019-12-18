Під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами



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Голова комітету Микола Сольський після бійки оголосив перерву на 15 хвилин

Під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами України.

Так, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики виникла дійка між народними депутатами України, у якій брали участь нардеп від «ОПЗЖ» Ілля Кива та нардеп від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко і нардеп від фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець. Наразі представники «ОПЗЖ» та «Батьківщини» заблокували місце голови комітету.

Голова комітету Микола Сольський після бійки оголосив перерву на 15 хвилин.

Додамо, фракції «ОПЗЖ» та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба» з вимогою закінчити засідання комітету, яке триває вже майже 6 годин.

За словами члена фракції «Батьківщина» Вадима Івченко, агроактивісти з восьми областей завтра вирушають на Київ, щоб провести акцію протесту під стінами ВРУ.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.





Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.