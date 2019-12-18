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    19 грудня буде перекрито Володимирський проїзд і вулицю Володимирську

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    У Києві починаються новорічні святкування - 19 грудня буде перекрито Володимирський проїзд і вулицю Володимирську
    У Києві починаються новорічні святкування

    На Софійській площі урочисто засвітиться головна ялинка країни

    У четвер, 19 грудня, буде заборонено рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської у зв’язку зі святковими заходами та урочистою церемонією засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни.

    Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації № 1769.

    Отже, рух заборонять:

    • із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
    • із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

    За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух:

    • тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
    • тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
    • автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.

    Нагадаємо, 19 грудня на Софійській площі буде урочисто засвічена головна новорічна ялинка країни. О 18:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної опери до Софійської площі.

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