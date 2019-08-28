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    Новини

    Під Кривим Рогом людина потонула в каналізації

    • Розсилка
    Під Кривим Рогом людина потонула в каналізації

    Двоє комунальників доставлені до лікарні

    В Апостолові 27 серпня знепритомніли і почали тонути відразу троє співробітників підприємства, які ремонтували колектор. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

    Повідомлення про інцидент надійшло о 14:38. Рятувальники, що прибули, дістали і передали медикам чоловіків 1960 і 1967 років народження, вони госпіталізовані.

    Співробітники водоканалу відкачали фекалії. Тіло чоловіка 1959 року народження було знайдено без ознак життя.

    Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2.50 на вул. Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

    Після проведення робіт газової служби на місці події встановлено, що вибух газу – малоймовірна причина обвалу будинку.

     

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