Під Кривим Рогом людина потонула в каналізації



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Двоє комунальників доставлені до лікарні

В Апостолові 27 серпня знепритомніли і почали тонути відразу троє співробітників підприємства, які ремонтували колектор. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про інцидент надійшло о 14:38. Рятувальники, що прибули, дістали і передали медикам чоловіків 1960 і 1967 років народження, вони госпіталізовані.

Співробітники водоканалу відкачали фекалії. Тіло чоловіка 1959 року народження було знайдено без ознак життя.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2.50 на вул. Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Після проведення робіт газової служби на місці події встановлено, що вибух газу – малоймовірна причина обвалу будинку.