Рятувальники стверджують, що будинок в Дрогобичі обвалився не через вибух газу



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Правопорядок біля будинку, де стався вибух, забезпечує більш як 200 правоохоронців

Експерти намагаються встановити причину обвалення будинку

Після проведення робіт газової служби на місці події встановлено, що вибух газу – малоймовірна причина обвалу будинку.

Про це під час брифінгу щодо руйнування під'їзду в чотириповерховому житловому будинку в місті Дрогобичі Львівської області повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський.

«Справді, спочатку була підозра на те, що стався вибух газу. Однак, в процесі проведення робіт і роботи газової служби, було встановлено, що ця причина малоймовірна», - сказав Коротинський.

За його словами нині працюють експерти, і проводяться всі необхідні слідчі дії.

Також рятувальники повідомили, що наразі під завалами будинку у Дрогобичі можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Нагадаємо, з сімох постраждалих внаслідок обвалу будинку, що стався у Дрогобичі Львівської області, трьох відправили в обласні медичні заклади. Решту госпіталізовано до Дрогобицької міської лікарні, де постраждалі перебувають у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2.50 на вул. Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна особа, щонайменше ще семеро постраждало.

Згодом на місці обвалу частини житлового будинку у Дрогобичі рятувальники виявили ще одну загиблу особу.

Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.