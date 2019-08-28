Рятувальники стверджують, що будинок в Дрогобичі обвалився не через вибух газу
Експерти намагаються встановити причину обвалення будинку
Після проведення робіт газової служби на місці події встановлено, що вибух газу – малоймовірна причина обвалу будинку.
Про це під час брифінгу щодо руйнування під'їзду в чотириповерховому житловому будинку в місті Дрогобичі Львівської області повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський.
«Справді, спочатку була підозра на те, що стався вибух газу. Однак, в процесі проведення робіт і роботи газової служби, було встановлено, що ця причина малоймовірна», - сказав Коротинський.
За його словами нині працюють експерти, і проводяться всі необхідні слідчі дії.
Також рятувальники повідомили, що наразі під завалами будинку у Дрогобичі можуть перебувати ще п'ятеро людей.
Нагадаємо, з сімох постраждалих внаслідок обвалу будинку, що стався у Дрогобичі Львівської області, трьох відправили в обласні медичні заклади. Решту госпіталізовано до Дрогобицької міської лікарні, де постраждалі перебувають у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2.50 на вул. Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.
Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна особа, щонайменше ще семеро постраждало.
Згодом на місці обвалу частини житлового будинку у Дрогобичі рятувальники виявили ще одну загиблу особу.
Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.