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    Під Москвою прострелили ногу відомому співаку

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    68-річний Сєров поскаржився, що тепер кульгає - Під Москвою прострелили ногу відомому співаку
    68-річний Сєров поскаржився, що тепер кульгає

    Швидка доставила Сєрова в лікарню, де йому витягли кулю

    Під Москвою в кафе підстрелили відомого російського співака Олександра Сєрова. Про це СтарХіт розповів сам артист. За його словами, інцидент стався в кінці 2019 року.

    «Я відпочивав у кафе. Там почалася бійка - вийшли на вулицю поговорити, розібратися, так би мовити, по-чоловічому. Ось тільки розмови не склалося, тому що у одного з них був пістолет, і він вистрілив мені в ногу! Звичайно, я перелякався!» – згадує співак.

    Швидка доставила Сєрова в лікарню, де йому витягли кулю. Зараз, за словами Сєрова, він трохи кульгає.

    «Здоров'ю нічого не загрожує. Спасибі лікарям, які поставили на ноги. Витягли кулю, все обробили. Правда, тепер я кульгаю. Але, думаю, швидко заживе. Звичайно, доводиться бути під наглядом медиків. У призначений час приїжджаю до них на консультацію», - розповів він.

    За словами співака, зловмисників затримати не вдалося.

    68-річний Олександр Сєров - виконавець таких пісень, як «Ти мене любиш», «Як бути», «Мадонна», «Я люблю тебе до сліз» і «Зорепад». Звання народного артиста Росії співак отримав в 2004 році.

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