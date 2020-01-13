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    Суспільство

    Російські актори, які підтримали окупацію Криму, збираються заробляти в Україні (фото)

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    <div class="alt">Афіша майбутнього спектаклю на одній з центральних вулиць Києва, січень 2020 года</div> <div class="copy"></div> - Російські актори, які підтримали окупацію Криму, збираються заробляти в Україні (фото)
    Афіша майбутнього спектаклю на одній з центральних вулиць Києва, січень 2020 года
    Фото: Главком

    Марат Башаров і Сергій Колесников знаходяться в базі даних сайту «Миротворець»

    Російські актори, які підтримали анексію Криму, планують заробляти виступами в Україні. Про це свідчить афіша майбутніх театральних виступів.

    23 січня в ЦКМ (Жовтневий палац) повинен відбутися показ вистави «Ідея Фікс». Ціни на квитки стартують від 199 гривень. Крім Києва вистава також пройде в інших містах України, зокрема, вона запланована з 20 по 26 січня в Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві та Полтаві.

    Головні ролі у виставі виконують Лариса Удовиченко, Марат Башаров та Сергій Колесников. Актори свого часу відкрито підтримали окупацію Криму. Марат Башаров і Сергій Колесников занесені до бази даних сайту «Миротворець».

    Зазначається, що Башаров неодноразово відвідував різні заходи в окупованому Криму, а також брав участь у спектаклях.

    Марат Башаров на сайті Миротворець
    Марат Башаров на сайті Миротворець

    На територію півострова він потрапляв незаконно, власне, як і його колега Колесников.

    Сергій Колесников на сайті Миротворець
    Сергій Колесников на сайті Миротворець

    У соцмережах з цього приводу розгортають протестну кампанію і закликають СБУ нарешті відреагувати.

    Так, харківські активісти написали лист в СБУ з проханням не допустити актора на територію України. Про це вони повідомили на сторінці «Світанок» в Facebook.

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    «Декілька тижнів тому ми заносили звернення до Служби Безпеки України з вимогою заборони в'їзд на територію України Марата Башарова, який у вересні цього року був ведучим в анексованій Ялті, де був присутній окупаційний гауляйтер Криму - Аксьонов, проте відповіді ми ще не отримали. Ми дуже сподіваємось, що він не перетне кордон. У іншому випадку, ми будемо скликати людей на акцію протесту. Посіпакам окупантів не місце у Харкові!», - пишуть активісти.

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    Башаров відвідував Крим в 2019 році і був там ведучим фестивалю «Євразійський міст». Ідея створення фестивалю належить Никиті Михалкову.

    Ведучі фестивалю
    Ведучі фестивалю

    У 2014 році він запропонував заснувати щорічний кінофестиваль, який би проводився окупованому Криму «для відродження і популяризації кримського кінематографа в євразійському просторі».

    У 2016 році активісти також наполягали на тому, щоб заборонити йому в'їзд на територію України, але тоді в СБУ не знайшли причин для заборони.

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