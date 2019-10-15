Під Слов’янськом відкрили меморіал загиблим із збитого бойовиками Мі-8



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На пам’ятнику викарбувані імена дев’ятьох воїнів, які загинули внаслідок авіакатастрофи Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Друзі та однополчани вшанували загиблих бойових побратимів

На місті падіння гелікоптера Мі-8МТ на Донеччині, якого 24 червня 2014 року збили російські окупанти, було встановлено та урочисто відкрито меморіал Пам’яті загиблим.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Відкриття монумента відбулося 14 жовтня, у День захисника України, в районі селища Новоселівка Донецької області.

На пам’ятнику викарбувані імена дев’ятьох воїнів, які загинули внаслідок авіакатастрофи. Вшанувати пам'ять полеглих захисників прибули гвардійці 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України.

Військовий капелан Національної гвардії отець Діонісій, разом з отцем Віталієм Лімішенком, відправили панахиду за загиблими, а друзі та однополчани вшанували бойових побратимів.

Нагадаємо, 24 червня 2014 року російські окупанти у районі гори Карачун, що поблизу міста Слов’янська, збили гелікоптер Мі-8МТ, на борту якого перебували дев’ять військових Збройних Сил України та Служби безпеки.