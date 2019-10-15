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    Під Слов’янськом відкрили меморіал загиблим із збитого бойовиками Мі-8

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    На пам&rsquo;ятнику викарбувані імена дев&rsquo;ятьох воїнів, які загинули внаслідок авіакатастрофи - Під Слов’янськом відкрили меморіал загиблим із збитого бойовиками Мі-8
    На пам’ятнику викарбувані імена дев’ятьох воїнів, які загинули внаслідок авіакатастрофи
    Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

    Друзі та однополчани вшанували загиблих бойових побратимів

    На місті падіння гелікоптера Мі-8МТ на Донеччині, якого 24 червня 2014 року збили російські окупанти, було встановлено та урочисто відкрито меморіал Пам’яті загиблим.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    Відкриття монумента відбулося 14 жовтня, у День захисника України, в районі селища Новоселівка Донецької області.

    На пам’ятнику викарбувані імена дев’ятьох воїнів, які загинули внаслідок авіакатастрофи. Вшанувати пам'ять полеглих захисників прибули гвардійці 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України.

    Військовий капелан Національної гвардії отець Діонісій, разом з отцем Віталієм Лімішенком, відправили панахиду за загиблими, а друзі та однополчани вшанували бойових побратимів.

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    Під Слов’янськом відкрили меморіал загиблим із збитого бойовиками Мі-8
    Під Слов’янськом відкрили меморіал загиблим із збитого бойовиками Мі-8
    Під Слов’янськом відкрили меморіал загиблим із збитого бойовиками Мі-8
    Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

    Нагадаємо, 24 червня 2014 року російські окупанти у районі гори Карачун, що поблизу міста Слов’янська, збили гелікоптер Мі-8МТ, на борту якого перебували дев’ять військових Збройних Сил України та Служби безпеки.

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