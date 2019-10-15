Терористи другу добу поспіль обстрілюють ділянки розведення у Золотому



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Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб

Цинічна поведінка бойовиків свідчить про зацікавленість противника в подальшому загостренні конфлікту

Обстріли ділянки розведення у Золотому на Донбасі фіксуються другу добу поспіль.

Про це вранці у вівторок, 15 жовтня, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«14 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Лебединське та Водяне із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм (3 міни) та 82 мм (7 мін). Також НЗФ РФ вчора здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів на ділянці розведення №2 (Золоте 4). Обстріли на цій ділянці фіксуються другу добу поспіль - окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань», - заявили в штабі ООС.

Підкреслюється, що така цинічна поведінка бойовиків свідчить про зацікавленість противника в подальшому загостренні конфлікту.

Як відомо, Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

До слова, 13 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

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