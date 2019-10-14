Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «шоковою терапією» для України



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Президент України Володимир Зеленський

Україна була не готова до війни, а українці «були впевнені, що нас це не торкнеться» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав анексію Криму та війну на Донбасі «шоковою терапією» для України.

Про це він сказав під час виступу перед військовослужбовцями ООС, передає телеканал ZIK.

Володимир Зеленський заявив, що Україна була не готова до війни, а українці «були впевнені, що нас це не торкнеться».

«Були часи, коли всією країною ми жили дуже безпечно. Ми чули новини про збройні новини у світі і були впевнені, що нас це не торкнеться», – сказав президент.

«Втратити частину території і втратити тисячі українців, анексований Крим та початок війни на Донбасі – це все було шоковою терапією. Такі потрясіння є визначальними, моментами істини. У народу є тільки два шляхи: здатися або народитися вдруге, підвестися на ноги. Ми обрали саме цей шлях. Ми українці – вільні і незламні», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під Офісом Президента 14 жовтня проходить акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петрівського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.