Зеленський зустрівся із родинами загиблих на Донбасі військових



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Президент зустрівся з рідними військових, які загинули під час бойових дій у зоні проведення АТО/ООС

Зеленський та Оксана Коляда підтримали пропозицію створити при міністерстві ветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський та глава українського уряду Олексій Гончарук зустрілися з рідними військових, які загинули під час бойових дій на Донбасі.

Про це передає прес-служба президента.

У зустрічі також взяли участь Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

Як запевнив Зеленський, до кінця осені повинні бути підготовлені зміни до закону про статус ветеранів війни і законопроект про статус добровольців.

Учасники зустрічі також висловилися за необхідність достойного вшанування пам’яті загиблих воїнів та обговорили можливість відзначення наступного року на державному рівні 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Крім того, рідні загиблих героїв звернули увагу на те, що багато бійців мають відзнаки «Народний герой», і запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням Герой України.

Також присутні обговорили питання патріотичного виховання, реалізації різних проектів патріотичного спрямування, виготовлення фільмів про героїв України.

Глава держави зазначив, що готовий підтримати ці ініціативи.

«Коли законопроект буде доопрацьований і переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити», – запевнив Президент.

Володимир Зеленський та Оксана Коляда підтримали пропозицію створити при Міністерстві ветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців.