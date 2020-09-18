Під Житомиром працівники психлікарні перекрили трасу



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Під Житомиром працівники психіатричної лікарні перекрили трасу

Медики вимагають, щоб їм виплатили зарплату. Поговорити з протестувальниками приїхав глава обласного управління охорони здоров'я

Під Житомиром співробітники обласної психіатричної лікарні перекрили дорогу – медики вимагають, щоб їм виплатили заборгованість із зарплати. Про це повідомляє Суспільне Житомир в п'ятницю, 18 вересня.

«Близько півсотні працівників Житомирської психлікарні з 9:00 ранку перекрили автотрасу під Житомиром, в районі психлікарні, вимагаючи виплати заробітної плати», – сказано в повідомленні.

Люди безперервно ходили по пішохідному переходу, але кожні 15-20 хвилин пропускали автомобілі. Незважаючи на це на дорозі утворилися затори близько одного кілометра.

Уже о 9:55 рух розблокували. Поговорити з людьми приїхав глава обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик.

Нагадаємо, що під Миколаєвом жителі села перекрили одеську трасу.