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    Під Житомиром працівники психлікарні перекрили трасу

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Під Житомиром працівники психіатричної лікарні перекрили трасу</div> </div> </div> - Під Житомиром працівники психлікарні перекрили трасу
    Під Житомиром працівники психіатричної лікарні перекрили трасу

    Медики вимагають, щоб їм виплатили зарплату. Поговорити з протестувальниками приїхав глава обласного управління охорони здоров'я

    Під Житомиром співробітники обласної психіатричної лікарні перекрили дорогу – медики вимагають, щоб їм виплатили заборгованість із зарплати. Про це повідомляє Суспільне Житомир в п'ятницю, 18 вересня.

    «Близько півсотні працівників Житомирської психлікарні з 9:00 ранку перекрили автотрасу під Житомиром, в районі психлікарні, вимагаючи виплати заробітної плати», – сказано в повідомленні.

    Люди безперервно ходили по пішохідному переходу, але кожні 15-20 хвилин пропускали автомобілі. Незважаючи на це на дорозі утворилися затори близько одного кілометра.

    Уже о 9:55 рух розблокували. Поговорити з людьми приїхав глава обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик.

    Нагадаємо, що під Миколаєвом жителі села перекрили одеську трасу.

    Житомир лікарня
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