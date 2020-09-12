  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Під Миколаєвом жителі села перекрили одеську трасу

    • Розсилка
    Під Миколаєвом жителі села перекрили одеську трасу
    Скріншот з відео

    Протестувальники вимагають прибрати «тітушек» з полів держпідприємства

    Жителі села Степове сьогодні, 12 вересня, перекрили трасу «Миколаїв – Одеса» в районі села Весняне через ситуацію на державному підприємстві «Степове».

    Про це повідомляють НікВесті.

    В акції бере участь близько 50 осіб. Вони безперервно ходять по пішохідному переходу, тим самим блокуючи рух автомобільного транспорту. На трасі з обох сторін почав утворюватися затор, деякі автомобілі розгортаються в зворотному напрямку. На місці знаходяться також представники поліції. Періодично мітингувальники пропускають автомобілі.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Миколаєвом жителі села перекрили одеську трасу
    Під Миколаєвом жителі села перекрили одеську трасу
    Скріншот з відео

    Учасники акції тримають в руках плакати з написами «SOS», «ДП Степове в біді. Невідомі збирають наш урожай», «Почуйте нас» та іншими.

    «Ми хочемо зібрати урожай, хочемо розпаювати землю. Люди вже втомилися від цього, хочемо, щоб прибрали тітушек з полів, щоб ми спокійно могли працювати», – розповідає один з учасників акції протесту.

    Нагадаємо, в окупованому Криму, Підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

    Як повідомлялося, на Вінниччині п’яні чоловіки зупинили потяг і стріляли по ньому з пістолета заради відео.

    Миколаївщина протест урожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ