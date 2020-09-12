Під Миколаєвом жителі села перекрили одеську трасу



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Скріншот з відео

Протестувальники вимагають прибрати «тітушек» з полів держпідприємства

Жителі села Степове сьогодні, 12 вересня, перекрили трасу «Миколаїв – Одеса» в районі села Весняне через ситуацію на державному підприємстві «Степове».

Про це повідомляють НікВесті.

В акції бере участь близько 50 осіб. Вони безперервно ходять по пішохідному переходу, тим самим блокуючи рух автомобільного транспорту. На трасі з обох сторін почав утворюватися затор, деякі автомобілі розгортаються в зворотному напрямку. На місці знаходяться також представники поліції. Періодично мітингувальники пропускають автомобілі.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами «SOS», «ДП Степове в біді. Невідомі збирають наш урожай», «Почуйте нас» та іншими.

«Ми хочемо зібрати урожай, хочемо розпаювати землю. Люди вже втомилися від цього, хочемо, щоб прибрали тітушек з полів, щоб ми спокійно могли працювати», – розповідає один з учасників акції протесту.

Нагадаємо, в окупованому Криму, Підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

Як повідомлялося, на Вінниччині п’яні чоловіки зупинили потяг і стріляли по ньому з пістолета заради відео.