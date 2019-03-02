Підготовка до виборів: рятувальники почали перевірки дільниць



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Перевіряється, зокрема, стан евакуаційних виходів та шляхів, протипожежного водопостачання, первинних засобів гасіння пожежі

Інспектори ДСНС почали перевірку стану приміщень і будівель, які будуть використовуватися як виборчі дільниці

Рятувальники приступили до перевірки виборчих дільниць по всій Україні, за близько місяць до президентських виборів у країні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що інспектори ДСНС почали перевірку стану приміщень і будівель, які будуть використовуватися як виборчі дільниці. Перевіряється, зокрема, стан евакуаційних виходів та шляхів, протипожежного водопостачання, первинних засобів гасіння пожежі і так далі.

«Цього тижня такі відпрацювання відбулися у Кіровоградській області, у Корсунь-Шевченківському та Уманському районах Черкаської області, де інспектори ДСНС Черкащини провели зустріч з головами та членами окружних виборчих дільниць, а також у Житомирській області», - повідомили у ДСНС.

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